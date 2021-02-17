وزارة التربية تعلن استمرار التعليم عبر منصة درسك ليوم غد

قالت وزارة التربية والتعليم، إن التعليم عن بعد سيبقى مستمرا للطلبة عبر منصة درسك والقنوات التلفزيونية ليوم غد الخميس، حسب البرنامج المعلن من الوزارة.

واكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاربعاء، أن معلمين في المدارس الحكومية، غير مطالبين بإرسال أي واجبات أو عقد اختبارات للطلبة، فيما ترك للمدارس الخاصة تنظيم برنامج التعليم عن بعد لديها وفق منصاتها التعليمية الخاصة.

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