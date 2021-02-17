وزارة الأشغال تزيل الثلوج من عدة طرق بمحافظات عجلون وجرش والبلقاء واربد

تعاملت وزارة الأشغال العامة والإسكان، من خلال الفرق الميدانية وآليات الوزارة، بشكل فوري مع الثلوج التي شهدتها محافظات الشمال منذ ساعات صباح اليوم الاربعاء، موضحة أن جميع الطرق في المملكة سالكة.

وعرضت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، ابرز المناطق التي شهدت تراكمات للثلوج وتم التعامل معها، حيث تراكمت الثلوج في محافظة عجلون على طرق عنجرة، القاعدة، رأس منيف، مثلث صخرة، مثلث رحابا، المستشفى العسكري، مبينة ان جميع الطرق بالمحافظة سالكة.

وفي محافظة جرش تراكمت الثلوج على طرق سوف، ساكب وثغرة عصفور، وتم التعامل معها وجميع الطرق بالمحافظة سالكة.

وفي اربد تراكمت الثلوج على طرق لواء المزار الشمالي، وتم التعامل معها وجميع الطرق بالمحافظة سالكة.

وتراكمت الثلوج في البلقاء على المرتفعات الجبلية وطريق السلط الدائري وطريق البكالوريا – الفحيص، وتم التعامل معها وجميع الطرق بالمحافظة سالكة.

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