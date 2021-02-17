تعطيل دوام الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والمؤسّسات والهيئات العامّة ليوم غدٍ الخميس بسبب الأحوال الجويّة

أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً يقضي بتعطيل دوام الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة ليوم غدٍ الخميس، بسبب الأحوال الجويّة السائدة.
وقد استثنى البلاغ المؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.
صبيحة يوم ١٥ يناير/ كانون الثاني من كل عام، تستيقظ الذاكرة العربية على صوت التاريخ، معلناً بدء الاحت... إقرأ المقال
أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً يقضي بتعطيل دوام الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة ليوم غدٍ الخميس، بسبب الأحوال الجويّة السائدة.
وقد استثنى البلاغ المؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.
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