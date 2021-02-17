الملك يوجه دائرة المخابرات لتركيز كل طاقاتها في مجالات اختصاصها المهمة للأمن الوطني والعمل الاستخباري المحترف
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جرينتش+2 08:32
تصاعد ملحوظ.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 12 وفاة و2887 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 355106
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