باقة من ازاهير اللطف والسماحة والادب

اجعل الحياة جميلة بأخلاقك وسهلةً بسماحتك وطيبتك،

كن صادقاً مسالماً، معتدلاً وسطاً، ليناً سهلاً،

ولا تكن فاجراً في خصومتك، خشناً في معاملتك، فجاً في كلماتك،

ولا تظلم ولا تعتدِ، ولا تفترِ ولا تفتئت، وكن للحق نصيراً وللعدل ساعياً،

واعلم أن لليوم غداً، ومن يقدم الخير يلق مثله، ومن يسبق بالشر يجده أمامه،

كن مع من حولك محباً صبوراً، ودوداً لطيفاً، ناصحاً أميناً،

بادر بالسلام واشرع بالخير، وكن مبتسماً بثقةٍ باشَّاً بأملٍ،

فالعمر يمضي ويذوي، والحياة قصيرةٌ وتنتهي، وكلنا سنفارق وسنرحل،

فازرع الحب وانشر الخير، واترك في الحياة بعدك أثراً طيباً، فما يبقى للإنسان بعد مماته إلا ما كان قد زرع، إن كان خيراً فخيرٌ، وإن كان شراً فشرٌ،

صباح الخير لأصحاب القلوب الطيبة، والصدور الصافية والنوايا الحسنة،

صباح الخير لمحبي الخير والسعاة بين الناس بالخير،

صباح الخير لصُنَّاعِ السلام،

صباح الخير لك أمي… صباح الخير لكل أمٍ.

moustafa.leddawi@gmail.com