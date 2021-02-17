باستثناء 3.. الامن العام يعلن ان كل الطرق سالكة

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان جميع الطرق بالمملكة سالكة حتى الساعة 9:30 صباحاً، باستثناء طريق الازرق/ العمري بسبب انعدام مدى الرؤية الافقية، وطريق وادي القمر/الرصيفة التي اغلقت احترازيا، وطرق عجلون سالكة بحذر شديد بسبب تساقط الثلوج .

ودعا الناطق الاعلامي المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل السلامة العامة أثناء القيادة وتجنب المسير بسرعة عالية في المناطق التي تشهد تساقطاً غزيراً للأمطار او الثلوج ، والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول، والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم ومساعدتهم. واكد ضرورة اتباع السلوك الوقائي في التعامل مع وسائل التدفئة، والاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) او تطبيق امن 911 في حالة الحاجة إلى أية مساعدة أو التبليغ عن شكوى .

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