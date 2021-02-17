الدفاع المدني يجلي مجموعة من العاملين باحد المصانع في عجلون

أجلت فرق الدفاع المدني،اليوم الأربعاء، مجموعة من العاملين في احد المصانع في محافظة عجلون.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغاً ورد للدفاع المدني بوجود مجموعة من العمال قد علقوا داخل احد المصانع في محافظة عجلون، حيث جرى اجلاؤهم إلى مناطق آمنة دون وقوع أية اصابات.

وأشار إلى أن فرق الأمن العام ومن مختلف الوحدات والتشكيلات تعمل على فتح الطرق المغلقة بسبب تراكم الثلوج في عجلون، وتقديم خدمات الإسعاف والإنقاذ، بالتعاون مع الجهات المختصة، مؤكدا أن جهاز الأمن العام يضع كل إمكاناته في المحافظة للتسهيل على المواطنين.

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