التوافق على قائمة انتخابية عراقية تضم المتظاهرين السلميين

جاءنا – في المجد – البيان التالي الصادر عن المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي..

**في لقاء ضم مجموعة من نواب المناطق الغربية في العراق وقادتها الميدانيين، ناقشنا ما الت اليه الاوضاع في البلاد، وتم التوافق على ضرورة انبثاق جبهة وطنية مدنية تفرز قائمة انتخابية يكون المتظاهرون السلميون جزءا أساسيا منها، لما يحملون من أفكار سديدة في مسائل مرتبطة بإصلاح الوضع السياسي و الإداري في البلاد.

وقد اكد الحاضرون التزامهم بتأكيد دعم ومساندة التظاهرات المطالبة بالإصلاح السلمي، والالتئام مع اهدافها نحو الاصلاح الحقيقي وتعديل انحراف العملية السياسية.

كما اكدوا على ضرورة واهمية ان يكون لبعض النقابات المؤمنة بالعمل المدني دور خلال المرحلة المقبلة، بعيداً عن المحاصصة.

عاش العراق، والمجد و الخلود للشهداء الابرار

المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي

17 شباط 2021