الملك يوجه دائرة المخابرات لتركيز كل طاقاتها في مجالات اختصاصها المهمة للأمن الوطني والعمل الاستخباري المحترف
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الاكاديمية المعارضة مضاوي الرشيد تدعو الشعب السعوديّ لاتباع مثال الناشطة الشجاعة لجين الهذلول
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