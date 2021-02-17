الملك يوجه دائرة المخابرات لتركيز كل طاقاتها في مجالات اختصاصها المهمة للأمن الوطني والعمل الاستخباري المحترف
أهم العناوين
جرينتش+2 08:30
أمن الدَّولة: 15 عاما لساطٍ على بنك و4 سنوات لمروجي مخدرات
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني