الملك يوجه دائرة المخابرات لتركيز كل طاقاتها في مجالات اختصاصها المهمة للأمن الوطني والعمل الاستخباري المحترف
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جرينتش+2 08:29
مرحبا بأمطار الخير.. اجواء مستقرة نهار اليوم، ثم عبور منخفض جوي ليلاً وتعمقه الاربعاء والخميس وانحساره ظهر الجمعة
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