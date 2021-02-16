في خطوة علنية اولية لاحياء زمان خيبر.. تشكيل رابطة المجتمعات اليهودية في الدول الخليجية!!!

في خطوة هي الأولى من نوعها، لكنها متوقعة، أعلنت إسرائيل، امس الاثنين، عن تشكيل رابطة المجتمعات اليهودية الخليجية التي سترعى شؤون الجاليات اليهودية في دول الخليج.

ودشنت الرابطة موقعا تعريفيا بها وبأهدافها على الإنترنت، قالت فيه إن هدفها هو تولى أمور وشؤون الجاليات اليهودية في البلدان الخليجية الست فيما يخص النواحي الدينية والعقائدية والطقوس والمناسبات الاجتماعية والدينية، وأيضاً الأمور التي لها علاقة بالتربية والتثقيف اليهودي لا سيما لدى الأطفال.

أهداف الرابطة

ووفق الموقع؛ فإن الرابطة تهدف أيضا نمو وازدهار حياة المجتمعات اليهودية في دول الخليج من النواحي الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها.

وللرابطة أيضا حساب على “تويتر” أنشئ في يناير/كانون الثاني الماضي، أي بعد أشهر من توقيع اتفاق التطبيع بين كل من الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض، العام الماضي.

ويتولى أمور الرابطة الحاخام “إيلي عبادي” الذي تعود أصول أسرته إلى مدينة حلب السورية، وولد في بيروت وغادرها مع عائلته في بدايات الحرب الأهلية اللبنانية.

وكان “عبادي” يعيش في ولاية نيويورك قبل أن ينتقل إلى الإمارات ويتولى إدارة شؤون الجالية هناك في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وفق هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

ومن المنتظر أن يترأس الحاخام “عبادي” مراسم الزواج والبلوغ والختان، وسيشرف على المسلخ اليهودي المقرر افتتاحه في الأشهر المقبلة.

أما رئيس الرابطة فهو “إبراهيم داوود نونو” وهو بحريني من أصل عراقي وصلت عائلته إلى البحرين منذ عقود.

وكان “نونو” سابقاً عضواً في مجلس الشورى البحريني، وهو رئيس الجالية اليهودية في البحرين التي يبلغ عدد أفرادها 50 شخصاً.

وتتكون الرابطة من 7 أعضاء، وهم يتوزعون على الدول الخليجية الست، ومن بينهم البحرينية “هدى نونو” السفيرة السابقة للبحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

الرابطة والسياسة

وقال “نونو” في مقابلة مع “بي بي سي”، إن تأسيس الرابطة جاء بعد أن أعرب عدد من اليهود في الخليج عن رغبتهم في أن تدار شؤونهم الدينية بشكل صحيح، مؤكداً أن أبرز مهام الرابطة تتعلق بالأمور الحياتية التي من شأنها أن تسهّل حياة الكثيرين من اليهود في الخليج.

ووفق المصدر ذاته، فان من أبرز مهام هذه الرابطة، إنشاء محكمة يهودية تنظر في النزاعات المدنية والأحوال الشخصية والميراث والطقوس اليهودية.

وستدير أيضاً وكالة ترخيص “الكوشير” أي الأطعمة اليهودية الحلال في بلدان الخليج، كما أنها لن تفرّق في متابعة شؤون اليهود بين الأشكناز والسفارديم، وستعمل على بناء نظام تعليمي يهودي، كما تأمل في أن تتمكّن من دمج العادات الخليجية في الحياة الدينية اليهودية.

تمويل الرابطة

تقول الرابطة إن تمويلها سيكون من جهات مانحة خاصة ومن أعضاء في المجتمع المحلي، وستملك صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي وستنشر تباعاً أخبارها وتفاصيل أكثر حول أنشطتها.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أعلنت امس الإثنين، عبر حساب “إسرائيل بالعربية” على “تويتر”، التابع لها، عن انطلاق الرابطة، وقالت إنها “هي الأولى من نوعها، وستضم يهودا من الإمارات والبحرين وعمان والسعودية وقطر والكويت”.

ومساء الإثنين، استنكرت حركة “حماس” الفلسطينية، تأسيس الرابطة، وقالت إن الخطوة، هي “انحدار جديد بمستوى التطبيع مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)”.

وقال رئيس الدائرة الإعلامية للحركة، “رأفت مرة”، في بيان، إن “حماس تستنكر تأسيس رابطة تجمع المحتمعات اليهودية في دول الخليج العربي، وتعتبر ذلك انحدارا جديدا بمستوى التطبيع مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)”.

وأضاف: الإعلان عن تأسيس الرابطة سيؤدي إلى تكريس الحضور الإسرائيلي في منطقة الخليج.

وشدد المسؤول في “حماس”، على أن التطبيع “يلحق خسائر كبيرة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني”.

ويقدر عدد اليهود في الخليج بحوالي ألف شخص، غير أنه لا توجد إحصاءات دقيقة حول عددهم في كل دولة على حدة إلا البلد الخليجي الذي يضم أكبر عدد منهم وهو الإمارات العربية المتحدة.

وفي سبتمبر/أيلول العام الماضي، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة شملت فتح سفارات وتبادل سفراء.

الإعلان عن تأسيس "رابطة المجتمعات اليهودية الخليجية" في الدول الخليجية الـ6. ستضم المنظمة الجديدة وهي الأولى من نوعها، يهودًا من الإمارات والبحرين وعمان والسعودية وقطر والكويت. وأعلنت الرابطة: "نحن ملتزمون بنمو وازدهار الحياة اليهودية في دول الخليج" 🇦🇪🇧🇭🇴🇲🇶🇦🇰🇼🇸🇦@gulfjewish pic.twitter.com/ihUGS3poZi — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 15, 2021