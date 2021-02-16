ضبط 3 كيلو غرام من المخدرات في احد الطرود بمطار المملكة علياء

ضبطت كوادر إدارة مكافحة المخدرات كمية كبيرة من بودرة الحشيش الصناعي داخل أحد الطرود القادمة إلى المملكة، وألقت القبض على المتورط بالقضية، كما ضبطت ثلاثة كيلو غرامات من مادة الكريستال المخدرة بحوزة مروج في محافظة إربد.

وفي التفاصيل، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر ادارة مكافحة المخدرات العاملة في مطار الملكة علياء الدولي وبالتعاون والتنسيق مع الجمارك الاردنية اشتبها باحد الطرود القادمة للمملكة عبر المطار حيث جرى ضبطه، وبتفتيشه عثر داخله على ستة اكياس تحوي مادة بودرة الحشيش الصناعي المخدرة، حيث جرى التحفظ عليها، وبمتابعة التحقيقات جرى تحديد هوية الشخص المتورط باستيراد الطرد ومكان وجوده في احدى مناطق العاصمة والقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه .

واضاف الناطق الإعلامي انه في محافظة اربد، وردت لكوادر ادارة مكافحة المخدرات معلومات حول قيام احد الاشخاص المشبوهين بقضايا الاتجار بالمخدرات بتخزين كميات من مادة الكريستال المخدرة داخل منزله والاتجار بها، حيث جرى بعد التأكد من تلك المعلومات مداهمته والقاء القبض عليه، وبتفتيش المنزل عثر داخله على 3 كغم من مادة الكريستال المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة وسلاح ناري.

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