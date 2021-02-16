تصاعد ملحوظ.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 18 وفاة و2657 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 352219

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 18 وفاة و2657 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4491 وفاة و352219 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 1649 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 226 حالة في محافظة إربد، منها 7 حالات في الرمثا، 217 حالة في محافظة الزرقاء، 195 حالة في محافظة البلقاء، 78 حالة في محافظة الكرك، 59 حالة في محافظة عجلون، 52 حالة في محافظة العقبة، 50 حالة في محافظة مأدبا، 48 حالة في محافظة جرش، 33 حالة في محافظة الطفيلة، 26 حالة في محافظة معان، منها 4 حالات في البترا، 24 حالة في محافظة المفرق.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 18217 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 130 حالة، فيما غادرت 90 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 718 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 596 بنسبة إشغال بلغت 15 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 159 بنسبة إشغال بلغت 18 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 64 جهازاً بنسبة إشغال بلغت 7 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1280 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 329511 حالة.

وأضاف أن 32347 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 4266806 فحوصات مخبرية، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 21ر8 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.