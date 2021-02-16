بعد احتلال شمال سوريا.. أردوغان يتذرع بـ “مجزرة غارا” ويعلن التمسك باحتلال الأراض التي دخلتها قواته في شمال العراق

تحدث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن “مجزرة غارا” شمالي العراق، مؤكدا أن “تركيا ستبقى في المناطق التي دخلتها وحققت فيها الأمن”.

وقال أردوغان، خلال كلمة له، إنه “يجب على أنقرة تفادي أي اعتداء إرهابي مماثل لمجزرة غارا”، مؤكدا أن “تركيا ستبقى في المناطق التي دخلتها وحققت فيها الأمن وفق ما تقتضيه الضرورة”، وذلك حسب وكالة “الأناضول” التركية.

​وأكد أردوغان أن بلاده “ستوسع نطاق عملياتها العسكرية ضد الإرهابيين في المرحلة القادمة إلى المناطق التي تشكل تهديدا على أنقرة”، مضيفا أن “تركيا ستعثر على الإرهابيين وتدفنهم في أوكارهم التي يختبئون داخلها”.

وأضاف الرئيس التركي أنه “باستثناء بعض الأصوات الخافتة لم نسمع تعليق إدانة من العالم الغربي على مجزرة غارا شمالي العراق”، وأشار إلى أن “نفاق أنصار المنظمة الإرهابية “بي كا كا”، يثير غضبنا، ويؤكد صحة الخطوات التي نتخذها والسياسات التي نتبعها”، لافتا إلى أن “تركيا تكافح منظمة إرهابية تاريخها حافل بالمجازر ضد المدنيين، وآخرها إعدام أشخاص عزل بلا رحمة”.

وقالت تركيا، الأحد الماضي، إن “مقاتلين من حزب العمال الكردستاني المحظور أعدموا 13 تركيا، منهم عسكريون وأفراد شرطة، خلال عملية عسكرية ضد الجماعة”.

كما قالت وزارة الدفاع التركية، إنها ضبطت أسلحة وذخائر لمنظمة “بي كا كا” في إحدى المغارات بمنطقة غارا شمالي العراق، مؤكدة “ضبطنا أسلحة وذخائر لإرهابيي بي كا كا، أعداء الإنسانية في المغارة التي قتلوا فيها بوحشية 13 مدنيا من مواطنينا شمالي العراق”، مرفقة صورا للأسلحة والذخائر المضبوطة.