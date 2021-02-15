وزارة التعليم العالي تعلن بدء تقديم طلبات الانتقال بين الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى، اعتبارا من اليوم وحتى الساعة الثالثة عصراً من يوم الأربعاء المقبل.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي اليوم الاثنين، إن تقديم طلبات الذي يجري من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، محصور بالطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية الدورة التكميلية لعام 2020 / 2021 فقط، ممن جرى ترشيحهم للقبول في قائمة القبول الموحد التي أعلنت يوم أمس، إضافةً إلى الذين جرى ترشيحهم للقبول ضمن قائمة إساءة الاختيار المعلنة اليوم.

ولفتت الوزارة إلى أن الوحدة ستعلن أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للدورة التكميلية التي أعلنت يوم أمس للتخصص الراغبين بالانتقال إليه، إضافةً إلى الشواغر المتوفرة في التخصص ذاته بعد انتهاء عملية التقديم.

ودعت الوزارة الطلاب إلى استخدام البيانات (رمز المستخدم، الرمز السري) التي حصل عليها عبر رسالة نصية على الهاتف الخلوي عند شراء طلب الالتحاق لأول مرة، وتقديم طلب الانتقال على الرابط http://www.admhec.gov.jo/WinterUnivTransApp2020/.

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