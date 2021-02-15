هزلت.. محمد منير يعتزم الاقتداء بالسادات وزيارة اسرائيل/ فيديو



أعلن الفنان المصري، محمد منير، أمس الأحد، عن نيته زيارة اسرائيل بجانب فنانين عالميين آخرين، من أجل إقامة عدة حفلات موسيقية، وهو من سيمثل مصر على حد تعبيره.

وقال منير، في تصريحات خاصة له لصحيفة “المصري اليوم”، أمس الأحد، إنه “تم الاتفاق لاختياره ممثلًا لمصر، لإحياء 4 حفلات في اسرلئيل ضمن جولة غنائية مع عدد من النجوم العالميين، معربًا عن سعادته بزيارة اسرائيل، وأنه سيكون بمثابة مندوب للسلام على غرار ونهج الرئيس الراحل محمد أنور السادات”.

وأضاف منير أن “الاستعدادات ستجري تحت قيادة أمنية، لإحياء حفلة في فلسطين”، مشيرًا إلى أنها “تتضمن جولات غنائية في القدس، حيفا، رام الله، ويتم إنهاء الجولة في غزة”.

وأوضح منير أنه سيكون بذلك المغني العربي المصري والعالمي الأول الذي سيُحيي مثل هذا الحفل هناك، مؤكدًا أنه “يشارك مع عدد من النجوم العالميين في هذه الجولة الغنائية منهم المطرب المصري الأصل الألماني الجنسية، عادل الطويل، وهوبر فونجويزر من النمسا، وتويزلر من فرقة البوب مارلي، وفرقة محمد منير بقيادة شريف نور”، لافتًا إلى أنهم “حاليًا في مرحلة الإعداد للجولة الغناية”.

ولم يتّضح حتى الآن من هي الجهة الداعمة والمنظمة في اسرائيل أو في مصر.