شريف منير يؤدي دور قائد قوة جوية في فيلم «السرب»/ فيديو

نشر النجم المصري شريف منير، صورة له من كواليس فيلم «السرب»، الذى تم طرح البرومو الدعائى الأول له امس الاحد،

وكشف منير عن الشخصية التي يقوم بدورها في أحداث الفيلم فكتب : «قريباً.. الفريق شريف المصري في “السرب”».

وكان تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد نشر عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك” البرومو الرسمي لفيلم “السرب”، فكتب في تعليقه عليه: “عملنا الاختيار وخافوا منه، قمنا عاملين السِّرب وهيخافوا منه، رئيس مصر وعد بالقصاص فأوفى، السرب قريبًا في دور العرض”.

وتابع: “هدية المتحدة للشعب المصري، المجد للشهداء.. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه”.

يشار إلى أن فيلم السرب، تأليف عمر عبدالحليم ومن إخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته أحمد السقا وهند صبري، دياب، شريف منير، قصي الخولي، والعديد من ضيوف الشرف منهم محمود عبد المغني وآسر ياسين.

وقد أعرب المخرج أحمد نادر جلال، عن أمنيته في أن يحقق فيلم “السرب” نجاحا كبيرا، موضحا أن فريق العمل أبدي تعاون كبير لإنتاج الفيلم.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج “حضرة المواطن” المذاع على فضائية “الحدث اليوم” أن أصعب مشهد تم تصويره لحظة صعود الطائرات والتوجه إلى ليبيا لتوجيه الضربة العسكرية لتنظيم داعش في ليبيا.

وأوضح أنه لم يتم الانتهاء من تصوير كافة مشاهد الفيلم وأن أحداثه قد تصل إلى ساعتين.

https://www.facebook.com/100007906443994/videos/2856605517946302/