الملك يوجه دائرة المخابرات لتركيز كل طاقاتها في مجالات اختصاصها المهمة للأمن الوطني والعمل الاستخباري المحترف
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جرينتش+2 08:26
الرئيس العروبي اللبناني السابق اميل لحود يفند اضاليل واباطيل الغلام سعد الحريري في ذكرى رحيل والده
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