الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط مدينة دمشق وتسقط معظم الصواريخ المعادية/ فيديو

دمشق-سانا

تصدت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري فجر اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط مدينة دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية .

وذكر مصدر عسكري لسانا أنه ” في تمام الساعة الواحدة و18 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات صواريخ من إتجاه الجولان السوري المحتل وإتجاه الجليل مستهدفا بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق”.

وأكد المصدر أن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وتصدت وسائط دفاعنا الجوي خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية لسلسلة من الاعتداءات لكيان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية وأسقطت معظم الصواريخ المعادية .

ومن جانبه أفاد مراسل “سبوتنيك” نقلا عن مصدر أمني سوري رفيع المستوى، أن “قوات الدفاع الجوي السوري تتصدى لأهداف معادية بمحيط العاصمة دمشق”.

وأضاف المصدر في حديثه لمراسل “سبوتنيك”، أن “صواريخ إسرائيلية أطلقت من فوق الأراضي المحتلة أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي، محاولة استهداف مواقع عسكرية سورية، لتتكفل الدفاعات الجوية السورية بالتصدي لها وإسقاط معظمها”.

وأكد مصدر عسكري لمراسل “سبوتنيك”، أنه “في تمام الساعة (1.18 بالتوقيت المحلي) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل واتجاه الجليل مستهدفا بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

ونقل التلفزيون الرسمي السوري، مقطع فيديو، يظهر تصدي الدفاعات الجوية السورية للأهداف الإسرائيلية في سماء ريف دمشق وإسقاط عدد منها.

ويعد هذا الهجوم هو الثاني من نوعه على الريف الجنوبي للعاصمة السورية خلال الشهر الجاري، حيث تصدت الدفاعات الجوية السورية، مساء الأربعاء 3 فبراير/شباط الجاري، لعدوان إسرائيلي استهدف أحد المناطق العسكرية جنوب دمشق.