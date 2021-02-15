التوجه للاعلان عن عطلة يومي الاربعاء والخميس بسبب المنخفض

رجحت مصادر مطلعة ان يتم الاعلان عن عطلة يومي الاربعاء والخميس بسبب المنخفض القطبي المقبل .

وقالت المصادر ان الجهات المعنية تراقب ما يصدر عن دائرة الارصاد الجوية حول المنخفض القطبي المقبل، ومدى تاثيره على الحياة العامة.

واشارت المصادر الى ان الجهات المعنية كافة قد اتخذت الاستعدادت اللازمة للتعامل مع المنخفض القطبي المقبل، مؤكدا ان تعطيل يومي الاربعاء والخميس خيار محتمل للحفاظ على سلامة المواطنين.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة