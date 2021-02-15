الأمانة تعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض الجوي

اعلن امين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض الجوي القادم اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وقال في اجتماع مساء اليوم الاثنين في مركز الحسين الثقافي ضم مدراء الدوائر والمناطق ومسؤولي الأمانة، بحضور مدير المدينة المهندس أحمد ملكاوي إلى الاستعداد بكل الطاقات والإمكانات الموجودة لدى الأمانة وتوزيع العمل والجهد على شفتين باليوم الواحد.

وأكد الشواربة أهمية تأمين الأدوات والتجهيزات والملابس لعمال الوطن، داعيا المدراء إلى الحفاظ على سلامتهم وعدم تعريضهم للخطر في حال ارتفاع منسوب المياه أو الثلوج.

وأشار إلى أن الأمانة بكوادرها الهندسية والفنية والعمالية والمهنية قادرة على العمل بمختلف الظروف على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن عدد كاسحات الثلوج في الأمانة يبلغ عدد 162 كاسحة ستعمل ليل نهار حسب المسارات المعدة على الخطة إضافة إلى الآليات الأخرى.

وبين أن الأولوية في فتح الشوارع ستكون للشوارع المؤدية للمستشفيات والمراكز الصحية العسكرية والحكومية والخاصة، وأن لمدراء المناطق الصلاحيات الكاملة في استئجار الآليات للمساعدة على فتح الشوارع.

ودعا الشواربة إلى تشديد الرقابة الصحية على المنشآت الاقتصادية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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