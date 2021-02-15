إصابة 3 من مرتبات ادارة مكافحة المخدرات في المفرق ‏

‏‏إصيب ثلاثة من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات بعد مقاومة مجموعة من الاشخاص في محافظة المفرق، ‏وتم إلقاء‏ القبض على اربعة اشخاص منهم .

و‏قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان صحفي اليوم الاثنين إن كوادر إدارة مكافحة المخدرات واثناء قيامهم بواجبهم في احدى مناطق البادية الشمالية لالقاء القبض على احد مروجي المواد المخدرة حيث حُدد مكان ذلك المروج داخل احدى المركبات وجرى ايقافها والقاء القبض عليه، ليقوم عندها مجموعة من اقاربه بالحضور للمكان ومقاومة القوة الأمنية .

‏وأضاف أنه جرى التعامل معهم وألقي القبض على أربعة اشخاص منهم والبحث جارٍ عن اخرين، مشيرا إلى انه نتج عن الحادثة إصابة أحد ضباط إدارة مكافحة المخدرات بعيار ناري في منطقة القدم، وضابطي صف بجروج ورضوض واسعفوا للمستشفى جميعاً وهم قيد العلاج، وبوشرت التحقيقات.