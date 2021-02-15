أجواء لطيفة اليوم وبدء عبور الكتلة الهوائية الباردة مساء الغد

يطرأ اليوم الإثنين انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الاجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، تتأثر المملكة غدا الثلاثاء بكتلة هوائية باردة جداً في مقدمة منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، ويطرأ ليل الثلاثاء انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة؛ وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات من المطر في الأنحاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة تعمل على اثارة الغبار في العديد من المناطق.

ويتوقع أن تكون الهطولات على المرتفعات الجنوبية العالية على شكل زخات من الثلج قد تتراكم بشكل محدود، كما تشتد سرعة الرياح ويرافقها هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 60 كم/ساعة في بعض المناطق تثير الغبار في مناطق البادية.

واعتباراً من ساعات فجر يوم الأربعاء، تتعمق الكتلة الهوائية شديدة البرودة المرافقة للمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء شديدة البرودة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في الأنحاء الغربية من المملكة، قد يصحبها البرق والرعد وتساقط البرد احياناً. ويتوقع ان تشهد المرتفعات الجبلية العالية هطول زخات متقطعة من الثلج بين الحين والآخر، قد تكون ممزوجة مع المطر أحياناً، ومع ساعات الليل المتأخرة ونتيجة لعبور الجبهة الهوائية الأشد برودة، تنتظم الهطولات وتمتد لتشمل أغلب مناطق المملكة، حيث يتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية فوق 900 متر عن سطح البحر وتكون متراكمه بشكل متفاوت حسب الارتفاعات، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة يرافقها هبات قوية تتجاوز 80كم/ساعة في بعض المناطق؛ مما يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية قبل هطول المطر.

وتبقى المملكة يوم الخميس تحت تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة المرافقة للمنخفض الجوي، وتكون الأجواء باردة جداً وغائمة، مع هطول الأمطار في اغلب مناطق المملكة، وتكون الهطولات غزيرة على فترات ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، مع بقاء فرصة حتى ساعات الظهيرة لهطول زخات من الثلج بين الحين والآخر على المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة تخف سرعتها خلال ساعات الليل.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 18 – 6 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 5، وفي مرتفعات الشراة 16 – 4، وفي مناطق البادية 21 – 5، وفي مناطق السهول 20 – 7، وفي الاغوار الشمالية 22 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 23 – 11، وفي البحر الميت 22 – 11، وفي خليج العقبة 23 – 11 درجة مئوية

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