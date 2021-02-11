وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 10 وفيات و1807 إصابات محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 341984
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مطلوب قطع يده الطويلة.. صحيفة بريطانية يهودية تكشف ان”الموساد” قد اغتال العالم النووي الإيراني بسلاح يزن طناً
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