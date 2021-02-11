انخفاض حاد في عدد حالات الزواج منذ 4 سنوات بالمملكة



قال القاضي بالمحكمة العليا الشرعية أشرف العمري، امس الأربعاء، إن الأردن يشهد “انخفاضا حادا” منذ 4 سنوات في عدد حالات الزواج متزامنا مع استقرار عدد حالات الطلاق، ما يزيد الفجوة بين الزواج والطلاق.

وذكر لبرنامج “صوت المملكة” أن حالات الزواج ضمن الفئة العمرية 16-18 عاما انخفضت قبل 3 سنوات نتيجة الإجراءات المشددة التي اتخذت، لكن تلك الحالات ارتفعت خلال العام الماضي، قائلا إن ذلك “ليس معيارا بسبب اختلاف المعايير في عام الجائحة”.

وارتفعت حالات الزواج 10% لدى الإناث ضمن الفئة العمرية 16-18، مقابل انخفاض لدى الذكور نسبته 34% ضمن الفئة العمرية ذاتها، وفق العمري.

وأشار إلى أن نسبة الطلاق ترتفع كلما ارتفع السن الزواج، مضيفا “الذين يتزوجون فوق الـ 40 هم أكثر النسب في الطلاق”.