النعيمي: لا صحة لشائعات اغلاق المدارس بعد دفع الرسوم

نفى وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، نية الحكومة ووزارة التربية اغلاق المدارس بعد دفع الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة.

وبين النعيمي خلال حديثه عبر إذاعة “أمن أف أم” أن الحكومة لا تعمل بمثل هذه المعطيات، منوهاً إلى ان ما يتم تناقله غير صحيح بالمطلق وننفيه جملة وتفصيلا.

واشار الى أن وزارة التربية كانت واضحة بان نعود الى المدارس بالبروتوكول الذي وضعناه، منوهاً إلى أنه لا أحد يستطيع ان يتنبأ بالمستقبل خصيصاص في الوضع الراهن والمشهد الضبابي الذي نعيشه .

وأكد النعيمي بأن الطلبة سيبقون في صفوفهم طالما هناك استمرار بالالتزام بالبروتوكول الصحي وانخفاض باعداد الحالات، واستقرار الوضع الوبائي.

ولفت إلى أن هناك تنسيق مستمر ويومي مع وزارة الصحة، حيث تقوم فرق التقصي الوبائي بأخذ عينات عشوائية في المدارس.

وحول الاصابات التي ترصد بين المعلمين والطلبة، قال النعيمي إن المعلمين والطلبة هم جزء من المجتمع ويتوقع ان يكون هناك اصابات، حيث ان الكثير من الاصابات بين الطلبة التي رصدت تعود لصفوف لم تنتظم بعد بالدراسة، او لمعلمين خارج المدرسة.

النعيمي أكد باستمراية التعلم الوجاهي واضافة صفوف جديدة بعد اسبوعين، مشيراً إلى أن اضافة الصفوف يكمن بعد التحقق من عاملين، اولهم الاعتماد على التقييم بالاسبوع القادم للصفوف التي باشرت دوامها، واستقرار الوضع الوبائي في المملكة ككل كعامل ثاني.

ودعا اولياء الأمور والمعلمين الى ضرورة الالتزام بالكمامة وتوجيه ابناءهم للالتزام فيها، تجنباً الإصابة.