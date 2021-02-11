المياه: العكورة توقف الضخ لعدة مناطق في عمان والزرقاء ومأدبا

أعلنت وزارة المياه والري وشركة مياه الأردن (مياهنا) اليوم الخميس، إن نسبة العكورة في بعض المصادر المائية ما زالت مرتفعة، الأمر الذي تسبب بوقف الضخ من بعض المصادر خاصة محطة الزارة ماعين ما قلل من كميات المياه المعالجة لغايات الشرب لمناطق في عمان والزرقاء ومأدبا.

وقالت الوزارة وشركة “مياهنا” إنهما ستتابعان الاوضاع في هذه المناطق حيث ستتأثر جزئيا بسبب وقف ضخ المياه من بعض المصادر وخاصة أجزاء من لواء الموقر والرجم الشامي وابو علندا واليادودة والمغيرات وصالحية العابد وإسكان الفردوس ولواء الجيزة وقرية خالد وقرية أبو صياح غرب الزرقاء.

وأكدت الوزارة انها ستبذل كافة الجهود الممكنة لاستئناف الضخ واعادة الامور الى طبيعتها في هذه المناطق وحسب الدور المعد مسبقا فور انخفاض العكورة وعودة المصادر المائية إلى العمل ليتم الضخ للمناطق المشار اليها، معربة عن أملها في تفهم مثل هذه الظروف الخارجة عن الارادة .

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