اسرائيل تمنح حسين الشيخ اذنا استثنائيا لزيارة الأسير مروان البرغوثي

وافقت إسرائيل بشكل استثنائي على طلب مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية للقاء الأسير مروان البرغوثي اليوم الخميس، حسبما أفادت قناة “كان” العبرية.

ونقلت القناة عن مصادر فلسطينية، قولها، “سمحت إسرائيل للوزير، حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بإجراء زيارة للبرغوثي في السجن على خلفية إجراء الانتخابات، والزيارة ستتم اليوم إذا لم يكن هناك تغيير في اللحظة الأخيرة”.

وقالت القناة إنه “من المتوقع أن يحاول الشيخ إقناع البرغوثي، بعدم الترشح في انتخابات الرئاسة المقررة أواخر يوليو، بعد أن قال مقربون من البرغوثي مؤخرا خارج السجن إنه ينوي الترشح للرئاسة”.

وتحدثت وسائل إعلام عربية الشهر الماضي، عن نية القيادي وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، الأسير مروان البرغوثي، الترشح في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية المقبلة، المزمع عقدها في شهر يوليو 2021.