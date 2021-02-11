أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة لثلاثة أيام

يطرأ اليوم الخميس، انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بنحو 5-7 درجات مئوية، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .

وتكون الأجواء باردة ليلاً في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة .

وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

ويطرأ يوم السبت انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء لطيفة الحرارة بوجه عام في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 19 – 7 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 7، وفي مرتفعات الشراة 17 – 6 ، وفي مناطق البادية 22 – 7، وفي مناطق السهول 20 – 8، وفي الاغوار الشمالية 24 – 11، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 14، وفي البحر الميت 25 – 13، وفي خليج العقبة 27 – 14 درجة مئوية.

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