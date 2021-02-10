وزارة الصحة تبدأ بإعطاء لقاحات كورونا دون النزول من السيارة

بدأت وزارة الصحة بتقديم خدمة إعطاء لقاحات كورونا دون النزول من السيارة “درايف ثرو”، بمركز تطعيم مدينة الحسين للشباب.

وقالت الرائد علا حداد من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لوكالة (بترا) إن الهدف من الخدمة، التخفيف على المواطنين وتقليل الوقت والجهد وتوفير سبل الراحة ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمساعدة بتقليل الضغط على المراكز، لافتة الى ان هذه الخدمة تجريبية وبعد نجاحها سيتم تعميمها في أكثر من موقع.

من جهته، قال عضو فريق الاستجابة في وزارة الصحة في مركز “يا هلا” في مدينة الحسين للشباب الدكتور خالد اكرم ان المركز يقدم 12 خطا للتطعيم، 2 منهم “درايف ثرو” لكبار السن والعجزة، والفريق مكون من كادر تمريضي وطبيب، اضافة لوجود سيارة دفاع مدني، لافتا الى انه يطلب من متلقي اللقاح الوقوف في كراج مخصص لمدة ربع ساعة لمتابعة حالتهم الصحية بعد تلقي اللقاح.

وثمنت المواطنة هيام دوما الاجراءات التي اتخذتها الصحة والتي من شأنها تقليل المجهود وخصوصا على فئة كبار السن والمرضى.

وكانت وزارة الصحة قد افتتحت السبت الماضي مركزين متخصصين للتطعيم ضد كورونا في مدينة الحسين للشباب في العاصمة عمان، بهدف زيادة عدد مراكز التطعيم لتحقيق تغطية اكبر في الاماكن التي ارتأت الوزارة أنها بحاجة للزيادة ولتسهيل وصول الفئات المستهدفة من الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا لاسيما فئة كبار السن ما فوق 70 عاما، وبما يراعي تنظيما اكبر للمواعيد مع الالتزام باجراءات السلامة العامة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وبذلك بلغت مراكز التطعيم 85 مركزا. كما اجازت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، امس، الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا الثالث الذي يستخدم في المملكة.