مجلس النواب يحيل للتحقيق حادثة الاتهامات المتبادلة بين نائب وشركة

أحال مجلس النواب، الأربعاء، بالاجماع النائب أسامة العجارمة إلى “لجنة النظام والسلوك النيابية” للتحقيق في واقعة الاعتداء على احد المصانع.

وقال النائب أسامه العجارمة، إنه أول المحافظين على سيادة القانون وعدم الاعتداء على الآخرين.

وأضاف العجارمة خلال جلسة الأربعاء النيابية، أنه يطالب النواب بتشكيل لجنة تحقيق على تفاصيل الواقعة، انطلاقا من مبدأ الشفافية على العمل البرلماني.

وأكد أن حادثة الاعتداء على المصنع سادها العديد من المعلومات المغلوطة وغابت عنها بعض الحقائق.

من جهته، اقترح رئيس رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات، تحويل الحادثة الى لجنة تقصي الحقائق “لجنة النظام والسلوك النيابية” من أجل التحقيق بالحادثة، حيث وافق المجلس على مقترح العودات.