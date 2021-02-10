وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 10 وفيات و1807 إصابات محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 341984
أهم العناوين
جرينتش+2 05:54
صحيفة العرب: إدارة بايدن تعيد شعار “مصلحة أميركا أولا” في سوريا، ورفضها الاعتراف بإسرائيلية “الجولان” يستفز تل أبيب
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني