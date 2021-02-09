هيئة مكافحة الفساد توقف 3 من موظفي الجمارك وتاجرين

قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد توقيف 5 أشخاص في مركز إصلاح وتأهيل ماركا على ذمة التحقيق، من بينهم 3 موظفين من جمرك عمان “نقيب جمارك، رائد جمارك، ووكيل جمارك”، إضافة إلى تاجري قطع سيارات.

وقال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إنه جرى توجيه تهمة جناية استثمار الوظيفة للعاملين في الجمارك وجناية التدخل في استثمار الوظيفة للتاجرين.

وفي التفاصيل، تلاعب الثلاثة من موظفي جمرك عمان في تنظيم ضبوطات غير صحيحة، تفيد أنه جرى قص عدة مركبات من المركبات المباعة في المزاد العلني إلى 4 قطع ليصار إلى بيعها لتجار القطع المُزاودين، إلا أنه في حقيقة الأمر لم يتم ذلك بل بيعت سيارات سليمة إلى التجّار الذين باعوها بدورهم في السوق المحلي.