اوهام عثمانية.. تلفزيون اردوغان يروج لعودة الاستعمار التركي الى معظم الاقطار العربية واليونان بحلول عام 2050/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 05:50
البنك المركزي يحذر من شركات تُسهل الحصول على القروض مقابل عمولات
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني