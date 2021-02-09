البنك المركزي يحذر من شركات تُسهل الحصول على القروض مقابل عمولات

حذر البنك المركزي من التعامل مع شركات تدعي تسهيل حصول المواطنين على قروض من البنوك والشركات المالية مُقابل عمولات غير مستردة يدفعها طالب القرض لهذه الشركات.

وأشار البنك، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام عدد من الأشخاص/الشركات بترويج إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي من خلالها أنها تُسهل حصول المواطنين على قروض، محذراً التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص/ الشركات والذين يقومون بالتغرير بالمواطنين بهدف تحصيل مبالغ منهم دون تقديم أي خدمة لهم.

وقال إن الوسيلة الآمنة والصحيحة للحصول على قرض تكون بمراجعة أحد البنوك أو شركات التمويل الأصغر المرخصة من قبل البنك المركزي مباشرة، بالإضافة إلى شركات التأجير التمويلي وشركات التمويل المرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين والتي تمنح القروض للمواطنين بشكل مباشر، علماً أن قرار منح الائتمان يعود لتلك البنوك/ الشركات، ووفقاً لسياساتها الائتمانية المقرة من مجالس إداراتها.

ودعا المركزي المواطنين لمعرفة أسماء البنوك/ شركات التمويل الأصغر من خلال زيارة الموقع الالكتروني للبنك المركزي الأردني www.cbj.gov.jo.

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