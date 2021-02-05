العثور على جثث المفقودين الثلاثة الذين جرفتهم السيول في الرويشد

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، ان فرق البحث والانقاذ وشرطة البادية الملكية ومن خلال بحثهم وتمشيطهم للمنطقة التي حاصرت فيها السيول ثلاثة اشخاص، تمكنت من العثور على جثث الاشخاص الثلاثة المفقودين في منطقة الرويشد، وجرى نقلهم للمستشفى .

وكان الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام قد اعلن في وقت سابق ان بلاغاً ورد فجر اليوم بمحاصرة السيول لمركبة بداخلها ثلاثة اشخاص (بحسب البلاغ ) في منطقة الرويشد ( بعد سد برقع ) وتحركت فرق البحث والانقاذ للمكان وباشرت عمليات البحث والتمشيط للمنطقة .

واضاف الناطق الاعلامي، انه عُثر على جثة تعود لاحد الاشخاص كان قد توجه لمساعدة المحاصرين وتبين انه شقيق احدهم .

واكد الناطق الاعلامي، ان فرق البحث والانقاذ من الدفاع المدني ومجموعات من شرطة البادية ما زالت تواصل عملياتها بتمشيط المنطقة وبمساندة من طائرة مروحية وغطاسين وآليات معدة لتلك الغاية.

وكان محافظ المفرق ياسر العدوان قد اعلن، اليوم الجمعة، عن وفاة شخص حاول البحث عن 3 مفقودين جرفتهم السيول في الرويشد.

وأضاف العدوان لقناة “المملكة”، أنه “قام اثنان من أشقاء أحد المفقودين بمحاولة البحث عن شقيقهم ضمن المفقودين الثلاثة، ما أدى إلى وفاة أحدهم”.

وتابع: “الضباب أعاق عملية البحث الجوي عن 3 أشخاص جرفتهم السيول في الرويشد”، مشيراً إلى أستئناف البحث الجوي عن المفقودين فور تحسن الحالة الجوية”.

وقال العدوان ان منطقة الحدلات هي منطقة حدودية ولا يوجد بها اتصالات ولا طرق، ولذلك من الصعب الدخول إليها بالمركبات حيث تم طلب الإسناد الجوي .

وكشف مصدر أمني عن وصول تعزيزات من الدفاع المدني وقوات البادية تقوم بعمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين الثلاثة في الرويشد.

وقال رئيس بلدية الرويشد محمد عايد الغياث فجر الجمعة، إن مياه السيول جرفت 3 أشخاص مع مركبتهم باتجاه سد الحدلات في منطقة برقع.

وأضاف الغياث أنه لم يتم العثور على الأشخاص ولم تصل آليات الدفاع المدني إلى الموقع لصعوبة الطريق.