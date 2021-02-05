وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 8 وفيات و1222 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 332990

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 8 وفيات و1222 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4362 والإصابات إلى 332990.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 746 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و163 حالة في محافظة إربد، منها 26 حالة في الرمثا، و133 حالة في محافظة البلقاء، و58 حالة في محافظة المفرق، و54 حالة في محافظة الزرقاء، و19 حالة في محافظة مأدبا، و16 حالة في محافظة جرش، و13 حالة في محافظة الطفيلة، و12 حالة في محافظة العقبة، و5 حالات في محافظة عجلون، و3 حالات في محافظة الكرك.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 10072 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 52 حالة، فيما غادرت 46 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 416 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 373 بنسبة إشغال بلغت 9 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 110 بنسبة إشغال بلغت 13 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 50 جهازا ً بنسبة إشغال 6 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 608 حالات شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 318556 حالة.

وأضاف أن 21311 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3984226 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 73ر5 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.