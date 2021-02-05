وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 8 وفيات و1222 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 332990
أهم العناوين
جرينتش+2 10:14
عدنان ابو عودة يصف القيادة الفلسطينية بـ”الفاشلة” ويطالب بتغييرها
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني