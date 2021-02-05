وزير الثقافة ينعى المخرج عدنان العواملة

نعى وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي، المخرج والمنتج الأردني ومؤسس المركز العربي للإنتاج الإعلامي والدرامي عدنان العواملة، الذي انتقل إلى رحمته تعالى فجر اليوم الجمعة عن عمر يناهز 74 عاماً.

وأعرب الطويسي، اليوم الجمعة، عن الخسارة الكبيرة لرحيل العواملة وإسهامه النوعي في التلفزيون الأردني ومن خلال مجموعة المركز العربي للإنتاج الإعلامي التي أسسها مطلع الثمانينيات، كمؤسسة رائدة في الشرق الأوسط، فضلاً عما أخرجه وأنتجه من أعمال وثائقيّة ودراميّة أكّدت حضوره وحسّه الإنساني والفنّي محلياً وعربياً. وقدّم الطويسي العزاء لأسرة الفقيد وعائلته الإعلامية والفنية الكبيرة.

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