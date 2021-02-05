وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 8 وفيات و1222 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 332990
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جرينتش+2 10:13
بعد اعلان بايدن.. ماذا يعني وقف الدعم العسكري الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن؟
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