وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 8 وفيات و1222 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 332990
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المتحدثة باسم البيت الأبيض: قتل خاشقجي جريمة مروعة وسننشر تقرير الاستخبارات للكونغرس حول القضية
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