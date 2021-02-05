القبض على سارقة مصاغات ذهبية من محل مجوهرات في عمان

القت إدارة البحث الجنائي القبض على سارقة مصاغات ذهبية من احد محال المجوهرات في العاصمة، وكانت قد ظهرت في فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، ان موزع مجوهرات تقدم بشكوى لبحث جنائي العاصمة قبل ايام حول تعرضه لسرقة مصاغات ذهبية من قبل سيدتين اثناء وجوده داخل احد محال المجوهرات في منطقة جبل الحسين (ما ظهر خلال فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي).

وأكد، انه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات تمكنت شعبة بحث جنائي العاصمة من تحديد هوية السيدتين اللتين قامتا بالسرقة وجرى القاء القبض على احداهما واعترفت بالتحقيق معها بارتكاب السرقة بالاشتراك وضُبط بحوزتها مجموعة من المصاغات الذهبية، فيما البحث ما زال جارياً عن المشتبه بها الاخرى.

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