الاحتلال يعتقل “ابو جورج” الشولي أحد قادة الجبهة الشعبية بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، أحد المحسوبين على قادة الجبهة الشعبية بعد اقتحام منزلة في قرية عصيرة الشمالية في نابلس .

وقالت مصادر أمنية أن قوات اعتقلت عصمت الشولي “ابو جورج” وذلك بعد اقتحام جنود الاحتلال لمنزله والقيام بعمليات تفتيش واسعة أسفرت عن تحطيم محتويات المنزل،

يذكر ان الأسير الشولي أسير محرر أمضى عدة أعوام داخل سجون الإحتلال واعتقلت منذ ايام نجلة الاسير فارس الشولي بعد تخريب محتويات المنزل.

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