وزارة المياه: ضبط وازالة اعتداءات على خط مياه الديسي

ضبطت كوادر الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة التابعة لمديرية الامن العام، خلال الجولات الرقابية والتفتيشية المشتركة للدوريات الميدانية العاملة على امتداد خط مياه الديسي، اعتداءين في موقعين مختلفين.

وأوضحت وزارة المياه والري في بيان اليوم الخميس، ان الاعتداءات التي تمت ازالتها صباح اليوم، تمثلت بتركيب محابس مياه ووصلات، تم ربطها على مرافق الخط بهدف تعبئة صهاريج مياه مخالفة، بحيث يتم اغلاق محابس الغسيل الموجود في مواقع مغلقة بقطع اسمنتية على طول الخط، حيث تمت ازالة الاعتداءات وإصلاح المحابس المعتدى عليها لضمان ديمومة الخط واعادة الامور الى نصابها.

واعربت الوزارة عن شكرها وتقديرها لمديرية الامن العام ممثلة بالادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة وطواقمها، على جهودهم المساندة في حماية مقدرات المياه وكوادرها، واعادة الوضع الى حاله، داعية المواطنين الى الاسراع بالابلاغ عن اي محاولة للعبث بهذه المنظومة الوطنية الهامة.

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