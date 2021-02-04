وزارة التربية تعلن صباح اليوم الخميس نتائج تكميلية التوجيهي/ رابط

عمان 4 شباط(بترا) – أعلنت وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم الخميس، نتائج تكميلية التوجيهي 2020
من خلال الرابط الالكتروني(http://www.tawjihi.jo)وكان الامتحان التكميلي بدأ في الحادي والثلاثين من كانون الأول الماضي، بمشاركة 95451 طالبًا وطالبة، من بينهم 56909 طلاب نظاميين، و 38542 من طلبة الدراسة الخاصة.
كما تقدم للامتحان 29 مشتركًا في مراكز الإصلاح والتأهيل والأحداث توزعوا على 6 قاعات.
وعقد الامتحان في 1145 قاعة موزعة على 464 مدرسة في المملكة، و42 قاعة احتياط بواقع قاعة لكل مديرية تربية وتعليم.
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