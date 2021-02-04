مبروك للاخواني اوردوغان عودة العلاقات الدافئة مع إسرائيل بعد تعين دبلوماسية بارزة لسفارتها في العاصمة التركية

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعيين الدبلوماسية البارزة والخبيرة في الشؤون التركية إيريت ليليان بمنصب القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في العاصمة التركية أنقرة، بحسب بيان تابع للوزارة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

وشغلت ليلان سابقا منصب سفيرة إسرائيل لدى بلغاريا التي تربطها حدود برية بطول 259 كلم مع تركيا، وتعد هذه رسالة مثيرة للاهتمام من قبل الخارجية الإسرائيلية في ارسالها دبلوماسية بارزة صاحبة تجربة غنية، وهو ما قد يلمح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها تمهد لتجديد الدفء في العلاقات بين البلدين.

ويأتي هذا التعيين المثير للاهتمام على خلفية تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كانون الأول/ديسمبر 2020 حيث اعلن أن بلاده تريد إقامة علاقات أفضل مع إسرائيل بعدما توترت علاقات البلدين بشدة في السنوات الماضية، على الرغم من قوة العلاقات التجارية، وتبادلهما طرد السفراء في عام 2018.