تعديلات على مواعيد الجرعة الثانية للقاح المضاد للكورونا لتجنب الاكتظاظ

عدلت وزارة الصحة على بعض مواعيد تلقي الجرعة الثانية من المطعوم المضاد لفيروس كورونا، لتجنب الاكتظاظ خاصة في مراكز التطعيم الرئيسية ، وفقا لمساعد الأمين العام للرعاية الصحية في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس.

وقال شركس اليوم الخميس، إن وزارة الصحة أخرّت مواعيد أشخاص لأخذ جرعتهم الثانية ليومين كحد أقصى”، موضحا أن هذا الأمر “لا يؤثر على سير التطعيم لكنها أمور تنظيمية”

وأضاف شركس أن الإقبال متفاوت من مكان إلى مكان، لكن نسب الإقبال مرتفعة على أخذ الجرعة الثانية، مبينا أن الجرعة الثانية مهمة جدا للوصول إلى الفائدة المرجوة من اللقاح.

وقال: “الجرعة الثانية محفوظة بأسماء المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح وحسب نوعه”

وفيما يتعلق بالأشخاص الذين اكتفوا بالجرعة الأولى أوضح شركس أن “الجرعة الأولى تعطي نسبة من المناعة قد تصل إلى 50% لكن نحن نود أن نستكمل الجرعة الثانية لتكون نسبة الحماية أكبر، فالاكتفاء بالجرعة الأولى ليس حكيما.

وتابع “من أخذ الجرعة الأولى عليه بأخذ الثانية، وفي حال تخلف عن أخذ الجرعة الثانية سيتأخر موعده، مؤكدا على الجميع الالتزام بمواعيدهم فهو موعد مبرمج وتغييرات المواعيد حصلت لتجنب حدوث الاكتظاظ”.

وفيما يتعلق بلقاح كوفاكس، قال شركس إن كميات جيدة ستصل الأردن من اللقاح، وشركة فايزر ستزودنا بمنتصف الشهر الحالي بكميات إضافية من اللقاح المضاد للفيروس،

وبين أن الخميس ستصل كمية من اللقاح الصيني الإماراتي(ساينوفارم)، موضحا أن “هذه الجرعات موزعة على أشهر، لكن بحسب برنامج التطعيم المتوفر لدينا نأمل أن يكون التزويد متوافق مع الحاجة ونستطيع الوصول إلى القيمة التي نريدها”.

“المفاوضات الآن على كميات جيدة تصل تباعا، حيث إن جهود وزارة الصحة مستمرة مع شركات المطاعيم بكل الوسائل ،ونوعنا بالمصادر وهذا ما يجعل تزويدنا بالتطعيم أفضل، متأملا أن نتلقى الجرعات الكافية لتطعيم الفئة المستهدفة” وفقا لشركس.

وفيما يتعلق بالتسجيل على المنصة لتلقي اللقاح، قال شركس إنه في حال كانت المشكلة في التسجيل على المنصة فهناك عدة وسائل للمساعدة للتسجيل لأن الوزارة حاليا تعتمد المنصة لغايات الدقة.

وأشار إلى أن من لا يعرف كيفية التسجيل على المنصة يستطيع طلب المساعدة من أحد الأصدقاء أو الجيران أو يستعين بأحد الكوادر الصحية بأحد أمراكز الصحية، أما من لايستطيع الوصول جسديا بسبب كبر السن أو بسبب احتياجات خاصة هناك من ضمن التقديم على المنصة خانة (أحتاج للمساعدة في أخذ المطعوم) وعند الضغط على هذا الخيار يدرج اسم الشخص في قائمة الأشخاص الذين سيخرج لهم الفريق الجوال، حيث خصصت الوزارة فرق جوالة تغطي أنحاء المملكة كافة وتتجه للأشخاص الذين لا يستطيعون التواجد في أماكن التطعيم وتم تطعيم عدد منهم.

وأكد شركس أن التسجيل عبر المنصة ضروري لإصدار شهادة التطعيم لمن تلقى اللقاح.