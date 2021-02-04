“الضمان” يتيح لأبناء الاردنيات وقطاع غزة الاستفادة من برنامج مساند (1)

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن السماح للمشتركين في مظلة الضمان الاجتماعي من أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات ممن لديهم (36) اشتراك فأكثر في الضمان الاجتماعي الاستفادة من برنامج مساند (1) المعدل “بدل التعطل”، حتى وإن كانوا قد استفادوا سابقاً من برنامج مساند (1) أو بدل التعطل شريطة أن لا يزيد مجموع الأرصدة المدينة للمشترك عن (8%) من مجموع أجوره المشمولة سابقاً في الضمان الاجتماعي.

وكان البرنامج لا يسمح سابقاً لهذه الفئة بالاستفادة من بدل التعطل إذا كان رصيد المشترك في الـتأمين مديناً، ويأتي هذا التعديل بهدف تمكين أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات المقييمن على أرض المملكة من الاستفادة من بدل التعطل أسوة بالمشتركين الأردنيين.