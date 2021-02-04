الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صاروخي إسرائيلي على المنطقة الجنوبية وتسقط معظم الصواريخ/ فيديو

دمشق-سانا وسبوتنيك

تصدت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري ليلة امس الاربعاء لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وذكر مصدر عسكري لسانا أنه “في تمام الساعة العاشرة و42 دقيقة من مساء امس نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل برشقات من الصواريخ جو -أرض وأرض – أرض مستهدفاً بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات”.

وخلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية أقدم العدو الإسرائيلي على شن عدة اعتداءات على الأراضي السورية تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها.

ومن جانبه قال مراسل “سبوتنيك” في دمشق أن سكان الأحياء الجنوبية والغربية للعاصمة السورية سمعوا بوضوح أصوات صواريخ (م ط)، التي تطلقها الدفاعات الجوية السورية باتجاه مسار الصواريخ الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية من البلاد.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه أحد مواقعنا العسكرية في المنطقة الجنوبية.

وأضاف أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت غالبية الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها، مشيرا إلى أن العمل جار حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن العدوان.

وبين المصدر الأمني رفيع المستوى أن الصواريخ الإسرائيلية تم إطلاقها من فوق الأراضي المحتلة، قبل أن تبدأ قواعد الدفاع الجوي في منطقتي ريف دمشق والقنيطرة، بالتصدي لها.

ويأتي هذا العدوان الإسرائيلي، بعد ساعات من هجوم عنيف شنه مسلحو تنظيم “داعش” الإرهابي على مواقع عسكرية بين باديتي حماة وحمص وسط البلاد.

أسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل 7 مقاتلين من القوات الرديفة للجيش السوري، ليرتفع العدد إلى 12 قتيلا مساء اليوم الأربعاء، بعد وفاة 5 من المصابين في الهجوم.

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي جنوبي البلاد pic.twitter.com/CpTAtnt1dH — sputnik_ar (@sputnik_ar) February 3, 2021