شعب لا يُقهر.. الشاباك الاسرائيلي يكشف كيف حول شباب الضفة الغربية بنادق الألعاب إلى سلاح ناري فتاك ضد الاحتلال
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جرينتش+2 11:19
وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 10 وفيات و1280 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 330474
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