وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 10 وفيات و1280 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 330474

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 وفيات و1280 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4344 وفاة و330474 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 795 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و155 حالة في محافظة إربد، منها 25 حالة في الرمثا، و116 حالة في محافظة البلقاء، و45 حالة في محافظة الزرقاء، و42 حالة في محافظة المفرق، و26 حالة في محافظة الكرك، و26 حالة في محافظة جرش، و24 حالة في محافظة عجلون، و22 حالة في محافظة مأدبا، و15حالة في محافظة العقبة، و13 حالة في محافظة الطفيلة، وحالة واحدة في محافظة معان.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 8912 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 69 حالة، فيما غادرت 54 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 409 حالات، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 361 بنسبة إشغال بلغت 9 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 109 بنسبة إشغال بلغت 12 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 52 جهازا ً بنسبة إشغال بلغت 6 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 776 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 317218 حالة.

وأضاف أن 22315 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3936085 فحصاً، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 74 ر5.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلك_وفيد #حياتنا_أهم.